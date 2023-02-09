وفاة أردنية جراء الزلزال في تركيا

الوكيل الاخباري - تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في كل من دمشق وأنقرة، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في كل من الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، جراء الزلازل التي ضربت البلدين الشقيقين.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أن الفريق القنصلي، الذي تم إرساله من قبل السفارة الأردنية في أنقرة إلى مدينة أنطاكيا، يواصل متابعة أعمال البحث والتحري عن المواطنَين الأردنيَّين اللذين انقطع الاتصال بهما، مع السلطات التركية وفرق الإنقاذ والمستشفيات.



وأفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة بأن السفارة الأردنية في أنقرة قد قامت بتأمين عدد من المواطنين الأردنيين المقيمين في تركيا الذين تضرروا جراء الزلازل، في مراكز إيواء بالتنسيق مع السلطات التركية، كما قامت السفارة الأردنية في دمشق بتقديم التسهيلات اللازمة لعائلة أردنية مقيمة في مدينة طرطوس طلبت العودة إلى المملكة بعد تعرض منزلها لأضرار جراء الزلزال.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة بأن وحدة مركز عمليات الوزارة قد تلقت اتصالاً من ذوي مواطنة أردنية مقيمة في مدينة أنطاكيا، مساء اليوم الخميس، وأفادوا بأن زوجها أكد وفاة شقيقتهم جراء الزلزال في أنطاكيا.

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