وفاة اردني في سلطنة عُمان

الوكيل الإخباري-

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توفي المواطن الأردني نادر عزت يوسف مصطفى ٥٧ عاماً اثر نوبة قلبية مفاجئة في سلطنة عمان.وقالت ابنته بحديث لـ " الوكيل الإخباري" ان والدها يعمل هناك منذ ١١ عاماً باعمال حرة وانه كان يعمل مديراً سابقاً باحدى البنوك الاردنية ولم يكن يعاني من ايه امراض وتوفي اثر ازمة قلبية مفاجئة في منزله .واكدت ابنته انهم قاموا بالاتصال به قبل بيوم من وفاته وانه لم يشتكي من اية اعراض وفي اليوم التالي حاولت عائلته مرارا التواصل معه من خلال المكالمات والرسائل ولكنه لم يستجيب .وأكملت ، مما استدعى قلق عائلته وقاموا بالتواصل مع اصدقائه في مسقط عمان ليكتشفوا انه قد توفي في منزله بمفرده عصراً اثر ذبحة صدرية مفاجئة ووردهم النبأ ليلاً .واكدت ابنته انه تم الدفن في مسقط وفتح بيت عزاء له في اربد .