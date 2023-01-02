وفاة الشاب بني عمر بحادث سير عائلته في السعودية

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

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توفي الشاب عمر محمد خير بني عمر (16 عاما) إثر حادث سير في السعودية بعد آداء مناسك العمرة برفقة عائلته منذ عشرة أيام.



ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" إن الشاب تعرض لإصابة خطيرة أدت إلى اصابته بنزيف دماغي حاد اثر حادث السير الذي أودى بحياة والدته على الفور ودخول باقي العائلة إلى المستشفى.



وتم نقل العائلة لاستكمال العلاج في الأردن، لكن الشاب بقي في السعودية لعدم موافقة الطبيب المشرف على حالته الصحية بنقله لخطورة اصابته، حيث أنه سيتم دفنه في السعودية.



وحول المصابين أكدوا أنه تم خروج مصابين من المستشفى وبقاء ثلاثة تحت المراقبة .



وكانت عائلة أردنية تعرضت لحادث سير أثناء عودتهم من العمرة باتجاه الأردن قبل عشرة أيام ما أدى إلى وفاة الأم وابنها عمر وإصابة 5 أخرين من بينهم الأب.

