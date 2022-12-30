السعودية تحبط محاولة تهريب مخدرات قادمة من الأردن

الوكيل الاخباري - تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب 24,400 حبة كبتاجون؛ وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى البلاد عبر منفذ الحديثة الذي يربطها مع الأردن.



وقالت الهيئة السعودية، في بيان لها اليوم الجمعة، إن تلك الكميات كانت مُخبأة داخل "عمود الدوران" لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.



وأشارت إلى أنه "بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على المستقبل للمضبوطات داخل المملكة، حيث تم بفضل الله القبض عليه".

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