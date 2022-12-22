الخميس 22-12-2022
الوكيل الاخباري

ماكرون يحذر من عواقب انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

نقابة الصحفيين تنعى الصحفي الدكتور عصام سليمان الموسى

مدير الأمن العام: لن تغيب صور شهدائنا عن أعيننا

وزير السياحة يكرم الفائزين بجائزة الحفاظ على التراث العمراني والحضري

مصدر أمني لبناني: حادثة العاقبية بدأت تتكشف كل فصولها

الشاعر: ارتفاع الطلب على رحلات العمرة وتوقعات بذروتها خلال عطلة المدارس الشتوية

هيئة الأسرى الأردنيين: اتفاقية لنقل أسرى من سجون الاحتلال واستكمال محكوميتهم بالأردن

تعيين الدكتورة وجدان صالح أبوالهيجاء رئيساً لجامعة الأميرة سمية

تعديل وزاري مرتقب على حكومة الخصاونة

التعامل مع 1277 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الخميس، 22-12-2022 02:22 م

الشاعر: ارتفاع الطلب على رحلات العمرة وتوقعات بذروتها خلال عطلة المدارس الشتوية

things_to_do


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف ممثل شركات الحج والعمرة في جمعية وكلاء السياحة والسفر عصام الشاعر عن ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على حجوزات العمرة في الوقت الحالي.

اضافة اعلان


وقال الشاعر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه مع بدء عطلة المدارس الشتوية فإن الطلب يزداد على رحلات العمرة، لافتا إلى أن الذروة تكون في الثلث الأخير من كانون أول الحالي وحتى نهاية كانون ثاني المقبل.


وأضاف أن توفر رحلات العمرة بأسعار مشجعة يدفع المواطنين للإقبال عليها، موضحا أن سعر رحلة العمرة / برا (11 يوما و8 ليالٍ) يصل إلى 265 دينار شاملا أجور التأشيرة السعودية التي تقدر بـ145 دينارا، أما سعر أقل برنامج رحلة عمرة جوا يصل إلى 450 دينارا.


وأشار الشاعر أن أسعار الرحلات تتباين من مكتب لآخر بحسب الخدمات المقدمة وفئات الفنادق ونوع الغرف الفندقية وتصنيفها وقربها من الحرمين المكي والمدني إضافة إلى عدد الأيام.


وكانت بدأت المملكة العربية السعودية في تموز الماضي، باستقبال أول أفواج المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة للعام الهجري الجديد 1444.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7470e21b-95cc-467b-af86-c0e4858811ec

مدير الأمن العام: لن تغيب صور شهدائنا عن أعيننا

1671707518394

وزير السياحة يكرم الفائزين بجائزة الحفاظ على التراث العمراني والحضري

crpjP

هيئة الأسرى الأردنيين: اتفاقية لنقل أسرى من سجون الاحتلال واستكمال محكوميتهم بالأردن

M63A0712

الصحة تتسلم تبرعاً بقيمة 322 ألف دينار لتجويد خدمات الرعاية الصحية

IMG-20211026-WA0014 (2)

تعيين الدكتورة وجدان صالح أبوالهيجاء رئيساً لجامعة الأميرة سمية

0L5A0349

تعديل وزاري مرتقب على حكومة الخصاونة

أخبار متعلقة
1670415655080

النجار: الثقافة تعد من أهم محركات التنمية المستدامة

888888992

اليرموك تشارك بورشة عمل في باليرمو الإيطالية

1669813107820

الفايز يلتقي مسؤولين مشاركين في قمة السياحة بالرياض

1669799370865

وزير السياحة يلتقي نظيره السعودي في الرياض

1669459370062

الهيئة العامة لتنشيط السياحة تعقد اجتماعها السنوي العادي

وزارة الخارجية

الخارجية تتابع معلومات حول وفاة أردنيين أثناء ذهابهم إلى العمرة