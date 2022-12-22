الشاعر: ارتفاع الطلب على رحلات العمرة وتوقعات بذروتها خلال عطلة المدارس الشتوية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف ممثل شركات الحج والعمرة في جمعية وكلاء السياحة والسفر عصام الشاعر عن ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على حجوزات العمرة في الوقت الحالي.

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وقال الشاعر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه مع بدء عطلة المدارس الشتوية فإن الطلب يزداد على رحلات العمرة، لافتا إلى أن الذروة تكون في الثلث الأخير من كانون أول الحالي وحتى نهاية كانون ثاني المقبل.



وأضاف أن توفر رحلات العمرة بأسعار مشجعة يدفع المواطنين للإقبال عليها، موضحا أن سعر رحلة العمرة / برا (11 يوما و8 ليالٍ) يصل إلى 265 دينار شاملا أجور التأشيرة السعودية التي تقدر بـ145 دينارا، أما سعر أقل برنامج رحلة عمرة جوا يصل إلى 450 دينارا.



وأشار الشاعر أن أسعار الرحلات تتباين من مكتب لآخر بحسب الخدمات المقدمة وفئات الفنادق ونوع الغرف الفندقية وتصنيفها وقربها من الحرمين المكي والمدني إضافة إلى عدد الأيام.



وكانت بدأت المملكة العربية السعودية في تموز الماضي، باستقبال أول أفواج المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة للعام الهجري الجديد 1444.