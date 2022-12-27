الخارجية: طائرة إخلاء طبي تصل اليوم لنقل العائلة الأردنية التي تعرضت لحادث في السعودية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات لإجلاء جثمان سيدة أردنية وأفراد مصابين من عائلتها الذين تعرضوا لحادث سير في السعودية بعد أداء مناسك العمرة .

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وأضافت الخارجية لـ "الوكيل الإخباري" أن طائرة الإجلاء ستصل أرض الوطن مساء اليوم الثلاثاء بعد أن تم النظر بكافة التقارير الطبية المزودة من السفارة الاردنية في الرياض .



وحول المصابين أكدت الوزارة أنه سيتم نقلهم لاستكمال العلاج في الأردن مشيرة أن يتم ذلك بموافقة من الطبيب المشرف على حالتهم الصحية في السعودية بالإضافة إلى موافقة العائلة وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم .



وكانت عائلة أردنية مكونة من 7 أفراد تعرضت لحادث سير أثناء عودتهم من العمرة باتجاه الأردن يوم الخميس الماضي مما أدى إلى وفاة الأم وإصابة 6 أخرين من بينهم الأب والأولاد .

