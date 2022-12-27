الثلاثاء 27-12-2022
الوكيل الاخباري

حركة سياحية اعتيادية تشهدها البترا بعد المنخفض الجوي

الخارجية: طائرة إخلاء طبي تصل اليوم لنقل العائلة الأردنية التي تعرضت لحادث في السعودية

باص عمان يعلن عن ايقاف بعض الخطوط ايام الجمعة والسبت

قرار أوكراني يشكل مفاجأة كبيرة للبريطانيين!

ارتفاع الذهب عالمياً مع تعزيز تراجع الدولار

3610 ميغاواط حمل كهربائي مُسجل أمس في المملكة

قطر تسعى لاستقطاب 6 ملايين سائح بحلول 2030

ارتفاع أسعار الخيار اليوم في السوق المركزي

النواب والحكومة تحت القبة في جلسة مغلقة أمام الإعلام

تعرّف على أهم المؤشرات الاقتصادية للمملكة خلال عام 2022

الثلاثاء، 27-12-2022 11:56 ص

الخارجية: طائرة إخلاء طبي تصل اليوم لنقل العائلة الأردنية التي تعرضت لحادث في السعودية

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
كشفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات لإجلاء جثمان سيدة أردنية وأفراد مصابين من عائلتها الذين تعرضوا لحادث سير في السعودية بعد أداء مناسك العمرة .

اضافة اعلان


وأضافت الخارجية لـ "الوكيل الإخباري" أن طائرة الإجلاء ستصل أرض الوطن مساء اليوم الثلاثاء بعد أن تم النظر بكافة التقارير الطبية المزودة من السفارة الاردنية في الرياض .


وحول المصابين أكدت الوزارة أنه سيتم نقلهم لاستكمال العلاج في الأردن مشيرة أن يتم ذلك بموافقة من الطبيب المشرف على حالتهم الصحية في السعودية بالإضافة إلى موافقة العائلة وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم .

وكانت عائلة أردنية مكونة من 7 أفراد تعرضت لحادث سير  أثناء عودتهم من العمرة باتجاه الأردن يوم الخميس الماضي مما أدى إلى وفاة الأم وإصابة 6 أخرين من بينهم الأب والأولاد .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
FE61BFCC-6226-44CC-9405-1AFE612AA105

حركة سياحية اعتيادية تشهدها البترا بعد المنخفض الجوي

220229224538283194087

باص عمان يعلن عن ايقاف بعض الخطوط ايام الجمعة والسبت

1220222512716282978874

3610 ميغاواط حمل كهربائي مُسجل أمس في المملكة

0L5A1048

ارتفاع أسعار الخيار اليوم في السوق المركزي

8202215135610892401374

البلقاء التطبيقية: الامتحان الشامل قائم اليوم

file

تحويل المحاضرات عن بعد في كلية معان الجامعية اليوم بسبب الظروف الجوية

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

الخارجية تعزي بضحايا حريق دار للمسنين في روسيا

things_to_do

الشاعر: ارتفاع الطلب على رحلات العمرة وتوقعات بذروتها خلال عطلة المدارس الشتوية

441a6fbe-ec8a-4863-88a4-8c895df2ccb7

السفير السعودي في الاردن يقدم العزاء لذوي الشهيد الدلابيح - صور

00

ولي عهد السعودية يستقبل رئيس الوزراء الخصاونة في الرياض

120212581043294431016

إعلان من السفارة السعودية للطلبة الأردنيين

الملك

الخارجية السعودية عبر 'تويتر': أهلاً بكم جلالة الملك عبدالله الثاني