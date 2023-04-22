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السبت، 22-04-2023 04:07 م

وفاة رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران

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الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى، السبت، رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران.اضافة اعلان


ولدَ الراحل في جرش عام 1934، وفي عام 1956 حصل على ليسانس حقوق من جامعة دمشق، وفي نفس العام حصل على دبلوم مالية واقتصاد من جامعة دمشق. مُتزوج وله أربع أولاد.

تقلدَ الراحل عددًا من المناصب، منها رئيس الوزراء ووزير للدفاع وزير الخارجية، رئيس الديوان الملكي، مدير المخابرات العامة، مساعد مدير المخابرات الأردنية للقسم الخارجي، عضو في مجلس الأعيان، مستشار عدلي في القوات المسلحة الأردنية، مدعي عام خزينة القوات المسلحة، وزير التربية والتعليم.

ونعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز العين الاسبق بدران.

واشاد الفايز بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها، وخصوصا في مجلس الأعيان.

 




 

 


 

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