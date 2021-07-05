وفاة طالب فلبيني في جامعة مؤتة

الوكيل الإخباري - نعت كلية الشريعة في جامعة مؤتة ، طالب فلبيني يدعى أحمد مكاكوا شعبان ، حيث وافته المنية أمس الأحد ، وفق صفحة الجامعة الرسمية "فيسبوك" .

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وجاء في صفحة الجامعة ، وفق رصد " الوكيل الإخباري" :

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

إنا لله وإنا إليه راجعون،

اللهم اغفر له وارحمه .

فارق الحياة اليوم الطالب الفلبيني: أحمد مكاكوا شعبان.

طالب في جامعة مؤتة كلية الشريعة - قسم الفقه وأصوله، السنة الرابعة من الكلية. التاريخ /٧/٤/٢٠٢١.

اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين.



