وفاة طالب فلبيني في جامعة مؤتة

الوكيل الإخباري - نعت كلية الشريعة في جامعة مؤتة ، طالب فلبيني يدعى أحمد مكاكوا شعبان ، حيث وافته المنية أمس الأحد ، وفق صفحة الجامعة الرسمية "فيسبوك" .
وجاء في صفحة الجامعة ، وفق رصد " الوكيل الإخباري" :
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
إنا لله وإنا إليه راجعون،
اللهم اغفر له وارحمه .
فارق الحياة اليوم الطالب الفلبيني: أحمد مكاكوا شعبان.
طالب في جامعة مؤتة كلية الشريعة - قسم الفقه وأصوله، السنة الرابعة من الكلية. التاريخ /٧/٤/٢٠٢١.
اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين.