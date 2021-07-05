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الإثنين، 05-07-2021 08:32 ص

وفق صفحة الجامعة الرسمية

وفاة طالب فلبيني في جامعة مؤتة

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الوكيل الإخباري - نعت كلية الشريعة في جامعة مؤتة ، طالب فلبيني يدعى أحمد مكاكوا شعبان ، حيث وافته المنية أمس الأحد ، وفق صفحة الجامعة الرسمية "فيسبوك" .

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وجاء في صفحة الجامعة ، وفق رصد " الوكيل الإخباري" : 

 

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
إنا لله وإنا إليه راجعون،
اللهم اغفر له وارحمه .
فارق الحياة اليوم الطالب الفلبيني: أحمد مكاكوا شعبان.
طالب في جامعة مؤتة كلية الشريعة - قسم الفقه وأصوله، السنة الرابعة من الكلية. التاريخ /٧/٤/٢٠٢١.
اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين.

 




 

 


 

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