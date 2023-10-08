وفاة طفل 3 أعوام دهساً في غور الصافي

الوكيل الإخباري -

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توفي طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، إثر حادث دهس، وقع مساء أمس، في منطقة غور الصافي.وقال النقيب كفاح الهزايمة، من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم تعليل سبب الحادث بعد أخذ السائق الاحتياطات اللازمة.وأضاف الهزايمة، أنه التعامل مع عدد من التعطلات ، أبرزها كان تعطل ( تريلا) على مخرج جسر النهضة في عمّان، الأمر الذي أحدث بعض الأثر المروري.وقال إنه تم التعامل مع حادث اصطدام مركبة بعمود كهرباء، وقع على شارع البكالوريا باتجاه السلط، دون وقوع إصابات.