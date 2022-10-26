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الأربعاء، 26-10-2022 03:33 م

وفاتان وإصابة 34 آخرين إثر تدهور حافلة نقل طلاب في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الأربعاء، إنّ كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديريتي دفاع مدني الزرقاء والمفرق ومديرية شرطة الزرقاء تعاملت مع حادث تدهور حافلة نقل طلاب على طريق أوتوستراد الزرقاء-المفرق، نتج عنه وفاتان وإصابة 34 آخرين بجروح ورضوض في مختلف انحاء الجسم.

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حيث تحركت كوادر الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحادث وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق في الحادث.


وتهيب مديرية الأمن العام بالجميع اتباع الإرشادات المرورية واجراءات السلامة العامة التي قامت المديرية بنشرها تباعاً وتكراراً على صفحتها ووسائل الإعلام، حرصاً على سلامة المواطنين وحفظاً للأرواح والممتلكات، لا سيّما في ظل الأحوال الجوية السائدة.

 

وكانت قد تضاربت الأنباء الأولية حول عدد الوفيات والإصابات بالحادث، بين تقرير الأمن وتصريحات محافظ الزرقاء إلى حين التأكد من الحالة الطبية للإصابات رسمياً. 



 




 

 


 

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