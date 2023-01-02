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الإثنين، 02-01-2023 10:10 م

وفاتان و3 اصابات بحريق في مصنع بالموقر

الدفاع المدني 2


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مساء اليوم مع حريق شب داخل معمل لإعادة تدوير الكاوتشوك بمنطقة الموقر.

ووفق المصدر لموقع الوكيل الاخباري انه قد نتج عنه وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين  ،حيث قامت فرق الإطفاء بمكافحة الحريق وأخماده والسيطرة عليه، وبدورها عملت فرق الإسعاف على تقديم الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما وإخلاء الوفاتان إلى مستشفى التوتنجي ،والاصابات قيد العلاج،وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.

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