وفاتان و8 إصابات بحوادث متفرقة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - توفي شخصان وأصيب 8 آخرين إثر حوادث سير، وقعت خلال 24 ساعة في مختلف محافظات المملكة.

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وقال النقيب موفق الخطبا، من إدارة السير لإذاعة الأمن العام، خلال التقرير المروري اليوم الأحد، إن حادث تدهور وقع يوم أمس السبت في منطقة البادية الوسطى قرب من مركز أمن الجيزة، ونتج عنه وفاة شخصين، وتم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.



وأضاف الخطبا، أن كوادر إدارة السير تعاملت فجر اليوم، مع حادثي تدهور في كل من الطفيلة والكرك، نتج عنهما 8 إصابات، وجرى نقلها للمستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة.



وبيّن إنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة في منطقة المعمورة بمحافظة الطفيلة، وبسبب التعامل الخاطئ مع المنعطفات لمركبة تقل عدد من الأشخاص نتج عن الحادث 4 إصابات متوسطة.



وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة، وقع في منطقة غور الصافي بمحافظة الكرك ونتج عنه 4 إصابات، وتم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ .