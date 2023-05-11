وفد أميركي يزور مستشفى الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري - زار وفد من جامعة ييل الأميركية اليوم الخميس، مستشفى الجامعة الأردنية، ضمّ عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وأطباء الصحة النفسية في الجامعة، ضمن إطار البرنامج التدريبي المشترك في طب الإدمان بين الجامعة الأردنية وكليتي الطب والصحة العامة في جامعة ييل.



وأشار نائب مدير عام المستشفى للشؤون الطبية الدكتور نادر البصول الى أهمية التبادل الثقافي والمعرفي والخبرة، فيما يتعلق بعلاج الإدمان، وتفعيل أطر التعاون بين الطرفين.

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