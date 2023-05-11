الخميس 11-05-2023
الوكيل الاخباري

البلقاء التطبيقية تدعو طلبة الشامل للحصول على أرقام الجلوس

وفد أميركي يزور مستشفى الجامعة الأردنية

ضبط حفارة مخالفة داخل مزرعة في الرمثا

استشهاد قائد عسكري بسرايا القدس في غزة

تحذير من رسائل مجهولة المصدر عبر تطبيق واتساب

نقل 15 مريضا في مستشفى الملك المؤسس جراء حريق

النقل تناقش تطور مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء

ما هو سقف الدين العام الأمريكي؟ وماذا سيحدث إذا لم يتم رفعه؟

كشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث العدسية

الأردن في المجموعة الخامسة بتصفيات كأس آسيا 2023

الخميس، 11-05-2023 05:28 م

وفد أميركي يزور مستشفى الجامعة الأردنية

w


الوكيل الاخباري - زار وفد من جامعة ييل الأميركية اليوم الخميس، مستشفى الجامعة الأردنية، ضمّ عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وأطباء الصحة النفسية في الجامعة، ضمن إطار البرنامج التدريبي المشترك في طب الإدمان بين الجامعة الأردنية وكليتي الطب والصحة العامة في جامعة ييل.

وأشار نائب مدير عام المستشفى للشؤون الطبية الدكتور نادر البصول الى أهمية التبادل الثقافي والمعرفي والخبرة، فيما يتعلق بعلاج الإدمان، وتفعيل أطر التعاون بين الطرفين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202328112017853089997

ضبط حفارة مخالفة داخل مزرعة في الرمثا

52023823264474224552

تحذير من رسائل مجهولة المصدر عبر تطبيق واتساب

645cf135a08e3

نقل 15 مريضا في مستشفى الملك المؤسس جراء حريق

62aae78719d25

النقل تناقش تطور مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء

1683810806226

الأمير مرعد يلتقي قائد سلاح الجو الملكي

21xVA9g9eaRcX1vzottm2Txz1Nmx9CzTSiZ6ivo2

كشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث العدسية

أخبار متعلقة
520233203146151098340

الأردنية تشارك في أعمال الملتقى الـ28 لتبادل فرص التدريب بين الجامعات

420233012431336166225

الأردنية تناقش الخطط الدراسية المزمع إطلاقها للبرامج الصحية

6450e5a6ea0ff

استطلاع: 90% من الأردنيين لا يعرفون عن رؤية التحديث الاقتصادي

M63A0240

استطلاع: الغالبية العظمى من الأردنيين يثقون بالأجهزة الأمنية

0L5A1799

%36 من الأردنيين يرون أن تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص العمل يجعلهم أكثر سعادة

0L5A1502 - Copy

%72 من الأردنيين يؤيدون عودة خدمة العلم