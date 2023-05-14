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الأحد، 14-05-2023 03:12 م

وفد الكلية الملكية للدراسات العسكرية البريطانية يبدأ بزيارة للأردن

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الوكيل الإخباري - بدأ وفد من الكلية الملكية للدراسات العسكرية، اليوم الأحد، زيارة الى المملكة تستمر حتى 20 أيار الحالي، بهدف معرفة كيفية معالجة الأردن للتحديات الاستراتيجية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

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وقالت السفارة البريطانية في عمان إن الكلية تأسست سنة 1927، وهي أكبر كلية عسكرية في المملكة المتحدة، وتُعِدّ القادة من أنحاء العالم للاضطلاع بأدوار استراتيجية في حكوماتهم.


وأضافت في بيان صحافي، أن هذه الزيارة إلى الأردن تأتي في سياق جولة دراسية في المنطقة مدتها ثلاثة أسابيع تشمل أيضا إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وسلطنة عُمان.


وتركز الزيارة على الجوانب الجيوسياسية والاستراتيجية، والأمن، والاقتصاد، والابتكار، وإدارة الأزمات، وتغير المناخ، والتنمية المستدامة، ومساعدة الأردن للاجئين.


وأشار رئيس الوفد الطيار فيليب ليستر، الى ان وفودا من الكلية زارت المملكة مرات عديدة في الماضي، "ونحن مسرورون بالعودة إليها مرة أخرى، وإنني أعتبر الأردن بلدا مثاليا للتعلم على المستوى الاستراتيجي، و إنه بلد رائع من الناحية الثقافية والتاريخية."


ويضم الوفد 19 من كبار الضباط العسكريين والمدربين، ويضم طلبة دوليين من الهند والسنغال واليابان وإيطاليا وكينيا وجمهورية السلوفاك وفنلندا.


و قالت السفيرة البريطانية لدى الأردن، بريدجيت بريند: "أرحب بهذه الزيارة من الكلية الملكية للدراسات العسكرية في المملكة المتحدة، وهي كلية تحظى بتقدير عالمي، هذه الزيارة تعكس الروابط الوثيقة بين المملكة المتحدة والأردن، وتقديرنا العميق للدور الاستراتيجي الذي يلعبه الأردن في المنطقة".


وقال الملحق العسكري في السفارة البريطانية، العقيد ويليام ديفيز، "برنامج زيارة الوفد واسع ومتنوع في أنحاء الأردن، ويشمل بحث مسائل استراتيجية، والتواصل مع كبار القيادات، والمعلقين، والمجتمع الأردني."

 




 

 


 

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