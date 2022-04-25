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الإثنين، 25-04-2022 10:29 م

وفد حكومي يتفقد سير العمل بمشروع الحديقة البيئية بالرصيفة

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الوكيل الاخباري - تفقد رئيس الفريق الوزاري لمشروع تأهيل تلال الفوسفات نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ووزيرا الأشغال العامة والإسكان والمياه والري المهندس يحيى الكسبي ومحمد النجار، ومدير المبادرات الملكية بالديوان الملكي الهاشمي عماد الحباشنة، وعدد من المعنيين سير العمل بمشروع الحديقة البيئية ضمن مشروع اعادة تأهيل تلال الفوسفات في لواء الرصيفة.

واستمع الوفد من القائمين على المشروع الذي تشرف عليه وزارة الأشغال العامة والإسكان لإيجاز مفصل حول سير الأعمال في المشروع، فيما تشمل الأعمال في المشروع الذي يقام على قطعة ارض مساحتها 5 .74 دونم كافة المتطلبات والاحتياجات اللازم توفيرها كمتنزه وجلسات خارجية ونوافير مياه ومناطق لألعاب الأطفال بالإضافة الى ملاعب رياضية عدد 3 ومسرح خارجي وممرات متنوعة لهواة المشي أو الهرولة ومحاطة بالمناطق الخضراء والأحواض الزراعية.

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