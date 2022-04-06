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الأربعاء، 06-04-2022 10:44 ص

ترقب صدور أمر دفاع جديد لزيادة رواتب المتقاعدين

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الوكيل الإخباري - يترقب آلاف المتقاعدين أن يصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال الفترة القادمة أمر دفاع جديد يخص إعادة النظر في الزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية.

ومن المقرر، أن تضاف الزيادة السنوية على الراتب التقاعدي الشهري مع نهاية ايار المقبل، وذلك وفقاً للقانون.

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وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي في وقت سابق، إن مشروع أمر الدفاع الجديد اعتمد الزيادة السنوية للمتقاعدين وفقاً لمؤشر التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي، بحيث يتم ضمان صرف زيادة تتناسب مع ارتفاع الأسعار. 


وأشار إلى أنه سوف يتم شمول المتقاعدين على نظام التقاعد المُبكر الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار بهذه الزيادة، والبالغ عددهم قرابة الـ 39 الف متقاعد.

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