وفد من وزارة الصحة الاتحادية السودانية يزور مستشفى الجامعة



الوكيل الاخباري - استقبل مدير عام مُستشفى الجامعة الأردنية الدكتور جمال ملحم، اليوم الثلاثاء، وفداً من خبراء وزارة الصحة الاتحاديّة السودانيّة، يُرافقهم المستشار الإقليمي لمكتب صحة البيئة من منظمة الصحة العالمية الدكتور مازن ملكاوي.



وهدفت الزيارة، التي جاءت على هامش ورشة عمل نظّمها المركز الإقليمي لصحة البيئة التابع لمنظمة الصحة العالميّة، الى تقديم المُساعدة لتأسيس مركز وطني للسموم في السودان، و الاطلاع على إمكانيات وخدمات المركز الوطني للسُّموم في مُستشفى الجامعة والمُشاركة بتبادُل الخبرات المعرفيّة والعمليّة المُتاحة فيه.

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