وفد من وكالات الأنباء العربية يزور مواقع سياحية بعجلون

الوكيل الاخباري - نظمت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، جولة للمشاركين في الورشة التدريبية "إدارة الوقت والإعلام الفعّال خلال الأزمات والكوارث"، العاملين في وكالات الأنباء العربية من قطر والكويت والإمارات والسودان وفلسطين والأردن، على عدد من المواقع السياحية والأثرية والطبيعية في محافظة عجلون، شملت القلعة والمحمية.



وقال مدير عام وكالة الانباء الاردنية (بترا) الزميل فايق حجازين، إن وكالة الانباء الاردنية التي تستضيف الورشة التدريبية نظمت جولة سياحية للمشاركين في محافظة عجلون، لتعريفهم بمقومات الأردن السياحية والأثرية والطبيعية والبيئية، لترويج الأردن سياحيا من خلال الإعلام نظرا لدوره الكبير في خدمة هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر رافدا لتعزيز الاقتصاد الوطني .

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