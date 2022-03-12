الجامعة الألمانية تشارك في احتفالات الجامعة الأردنية بعيد ميلاد الملك

الوكيل الاخباري - شاركت الجامعة الألمانية الأردنية في احتفالات الجامعة الأردنية بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني التي أقيمت تحت عنوان "عطاء لا ينضب"، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات الأردنية وعمداء شؤون الطلبة وجمع غفير من الطلبة من مختلف الجامعات.



ومثل الجامعة الألمانية الأردنية في الحفل، رئيسها الدكتور علاء الدين الحلحولي، وعميد شؤون الطلبة الدكتورة ظلال عويس، وبمشاركة مشرف النشاط الثقافي في العمادة أريج دعيبس ومجموعة من الطلبة.

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