الأردنية تؤجل اقساط نيسان لمشتركي صندوق الادخار

الوكيل الاخباري - قرر رئيس الجامعة الأردنية / رئيس لجنة إدارة صندوق الادخار الدكتور نذير عبيدات فتح باب الإقراض من صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية ومستشفاها وفرعها في العقبة.



وكشف عبيدات أنه تم تخصيص مبلغ (3.5) مليون دينار للقروض للعام 2022، كما تم رفع سقف بعض القروض بما يتواءم مع صافي الراتب والتعليمات النافذة.



هذا وهنأ عبيدات أسرة الجامعة باقتراب حلول شهر رمضان المبارك، معلنا عن قراره بتأجيل أقساط جميع أنواع القروض للمشتركين في صندوق الادخار عن شهر نيسان القادم ودون حساب أية فوائد وعمولات تأثرا بتأجيل الأقساط.

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