انطلاق فعاليات تمرين بحري مشترك بين القوات البحرية الأردنية والأميركية

الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات التمرين المشترك (INTREPID MAVEN 22) الذي تنفذه كتيبة "المشاة البحرية 77"، وهي إحدى وحدات القوة البحرية والزوارق الملكية، وقوات المارينز الأميركية، بمشاركة من كتيبة "التدخل السريع المغاوير 61 " في أحد ميادين التدريب المخصصة.



ويأتي التمرين، ضمن استراتيجية تعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية الأردنية والأميركية، وتبادل الخبرات بين الجانبين الصديقين في مجالات التخطيط والقيادة والسيطرة وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة.

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