وفيات الخميس 24/ 8/ 2023

مثقال عبدالغني زيدان
وليد عبدالله احمد زيادة
شسموني ملكي زيتون
جورج ميشيل حنا خليفة
جميل ملكي افرام
حلمي محمد غالب عميرة
عبدالحليم علي السالم الحياري
مالك اكرم علي خرمة
عبدالكريم علي اسماعيل السواعير
ليقة يوسف شلبيه
اسماعيل حسني صباح ابو تايه
فالح محمد خليل الجارحي
غالية حسين سرحان
فريال عبد القادر المعاني
عبدالفتاح خليل المشرقي
جميل علي صافي
محمد نبيل فهمي البيطار
عزيزة محمد حمدان الشطرات
خليل نعيم عبداللطيف الاحمد
مريم الحاج عبدالله الربابعة
آمنه محمد موسى الشرايعه
ناهدة عبدالحفيظ امين الشويكي
شاهر جبرين الجعبري
انا لله و انا اليه راجعون