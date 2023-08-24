الخميس 24-08-2023
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وفيات الخميس 24/ 8/ 2023

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الخميس، 24-08-2023 06:04 ص

وفيات الخميس 24/ 8/ 2023

انا لله وانا اليه راجعون-01


مثقال عبدالغني زيدان
وليد عبدالله احمد زيادة
شسموني ملكي زيتون


جورج ميشيل حنا خليفة
جميل ملكي افرام
حلمي محمد غالب عميرة

اضافة اعلان


عبدالحليم علي السالم الحياري
مالك اكرم علي خرمة
عبدالكريم علي اسماعيل السواعير


ليقة يوسف شلبيه
اسماعيل حسني صباح ابو تايه
فالح محمد خليل الجارحي
غالية حسين سرحان


فريال عبد القادر المعاني
عبدالفتاح خليل المشرقي
جميل علي صافي
محمد نبيل فهمي البيطار


عزيزة محمد حمدان الشطرات
خليل نعيم عبداللطيف الاحمد
مريم الحاج عبدالله الربابعة


آمنه محمد موسى الشرايعه
ناهدة عبدالحفيظ امين الشويكي
شاهر جبرين الجعبري 


انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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