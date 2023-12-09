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السبت، 09-12-2023 04:23 م

وقفة تضامنية في إربد مع نساء وأطفال غزة

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الوكيل الإخباري - نفذت لجنة المرأة في مؤسسة اعمار إربد، اليوم السبت، وقفة تضامنية دعما لصمود أهل قطاع غزة، وتضامنا مع نسائه وأطفاله الذين يتعرضون لأبشع الجرائم الحرب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وشارك في الوقفة التي جرت أمام مقر المؤسسة بحديقة إعمار اربد، فعاليات نسائية وشبابية وسياسية وحزبية ونقابية.


وقالت رئيسة اللجنة آمنة الزعبي، إن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة فعاليات ينفذها القطاع النسائي في اربد، دعما لصمود الشعب الفلسطيني على كامل أرضه وفي قطاع غزة خاصة.


ووصفت ما يتعرض له المدنيين في غزة لا سيما الأطفال والنساء الذين شكلوا غالبية ضحايا العدوان، بأنه جريمة حرب وإبادة جماعية تتنافي مع أبسط القوانين والمواثيق الدولية، الداعية إلى حماية المدنيين أثناء الحروب والنزاعات وتوفير أسباب الحياة لهم.


وأشادت بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بكل الوسائل المتاحة.

 




 

 


 

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