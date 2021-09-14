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وكلاء السياحة لـ الوكيل: ننتظر القرار السعودي بالسماح للمعتمرين بالسفر برا

الثلاثاء، 14-09-2021 12:01 م

وكلاء السياحة لـ الوكيل: ننتظر القرار السعودي بالسماح للمعتمرين بالسفر برا

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- كشف مصدر مسؤول في وزارة الاوقاف وشؤون المقدسات الاسلامية، اليوم الثلاثاء، إن المملكة لم يردها حتى اللحظة قرار بالسماح للأردنيين بآداء مناسك العمرة برا.

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وقال المصدر لـ "الوكيل الإخباري" إن القرار يجب صدوره من جانب السلطات السعودية وليس من الأردن.

 

من جهته أكد عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة فيصل مرزي لـ "الوكيل الإخباري" إن الأردن بانتظار قرار السماح للمعتمرين بالتوجه إلى السعودية برا.

 

وحذر المرزي المواطنين من تسليم جوازات سفرهم إلى المكاتب المخصصة لآداء مناسك العمرة إلا بعد صدور القرار من الجهات المسؤولة المتمثلة بوزارة الاوقاف أو جمعية وكلاء السياحة.

 

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