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الإثنين، 13-09-2021 03:42 م

ترحيب أردني بقرار السماح للمعتمرين السفر برا إلى السعودية

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - رحّب الأردنيون بقرار وزارة الداخلية الصادر اليوم الاثنين ، والذي يقضي بالسماح للمعتمرين الأردنيين بالسفر عبر المراكز الحدودية البرية الاردنية "مركز حدود العمري ؛ مركز حدود المدورة لآداء مناسك العمرة ( أنقر هنا ) .

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ويأتي الترحيب نتيجة لتكلفة شركات الطيران الباهظة للمسافرين جوا لآداء مناسك العمرة ، الأمر الذي أضعف الإقبال على آداء العمرة من قبل الأردنيين ، بعد أن أعلنت السلطات السعودية السماح بآداء العمرة ، وفق اشتراطات صحية نتيجة لجائحة كورونا .

 

وكان مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، مجدي البطوش ، صرح وقت سابق لـ" الوكيل الإخباري"  أن هنالك إقبالا ضعيفا على العمرة من قبل الأردنيين خلال الفترة الماضية ( أنقر هنا) .

 

وتمنّى البطوش أن يتم السماح بآداء العمرة برا للمساهمة في رفع وتيرة الإقبال على العمرة ، في ظل تحسّن الوضع الوبائي الراهن في المملكة.

 

 

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