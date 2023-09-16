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السبت، 16-09-2023 01:55 م

وكلاء السياحة: نحو 10 آلاف معتمر أردني براً وجواً منذ بدء الموسم

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر وممثل قطاع الحج والعمرة بلال روبين إن أعداد المعتمرين منذ بداية موسم العمرة الحالي ولغاية الآن بلغ نحو 10 آلاف معتمر براً وجواً.اضافة اعلان


وأضاف روبين اليوم السبت لـ"الوكيل الاخباري" أن الإقبال خلال شهر أيلول الحالي ضعيف وذلك بسبب انتهاء العطلة المدرسية وعودة الدوام .

ولفت أن رحلة العمرة براً والتي يمكث المعتمر فيها ليلتين في المدينة و6 ليالي في مكة داخل غرفة رباعية يبلغ سعرها نحو 210 دينار مضيفاً أن رحلات العمرة جواً تتراوح أسعارها من 400 دينار فما فوق حسب درجة الفندق.

أما الرحلات جواً إلى العمرة أشار أن تكلفة الشخص الواحد 425 دينار وتشمل 3 ليالي في  المدينة المنورة و4 ليالي في مكة المكرمة بالإضافة إلى التذكرة و التأشيرة .

وختم بأن أسعار الرحلات إلى العمرة جواً وبراً منطقية جداً و الرحلات تغادر المملكة كل يوم أحد وأربعاء من كل أسبوع .

 




 

 


 

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