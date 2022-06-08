ولي العهد يرعى المؤتمر الإقليمي للطاقة المنعقد في البحر الميت

الوكيل الإخباري - رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المؤتمر الإقليمي للطاقة المنعقد في البحر الميت.

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وانطلقت فعاليات المؤتمر الإقليمي للطاقة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الألمانية وبمشاركة نحو 700 شخصية بينهم وزراء ومسؤولون وممثلو مؤسسات دولية.



ويعقد المؤتمر في إطار برنامج الشراكة الأردنية – الألمانية في مجال الطاقة، وسيناقش على مدى يومين المواضيع المتعلقة بقطاع الطاقة، خاصة الهيدروجين وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومشاريع الربط الكهربائي بالإضافة إلى عقد ورش عمل جانبية على هامش المؤتمر.