الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

البيئة توقع اتفاقية شراكة مع جمعية بادري وقرى الأطفال

جلسة نقاشية حول العلاقات الأردنية العراقية

الفايز يتوقع دخل سياحي بقيمة مليار دينار في النصف الأول من 2022

يوم وظيفي في العقبة

الأردن بالمرتبة 32 عالميا بمؤشر شفافية الموازنة العامة

السفير الكويتي في عمّان : تشرفنا بزيارة ولي العهد

ولي العهد يعبر عن فخره واعتزازه بجهود أبناء الجالية الأردنية في الكويت

الإمارات تسجل 5 إصابات جديدة بجدري القردة

ولي العهد يلتقي مستثمرين كويتيين

مجمع اللغة العربية: 18900 متقدم لامتحان الكفاية منذ بدء عقده

الثلاثاء، 07-06-2022 08:08 م

ولي العهد يعبر عن فخره واعتزازه بجهود أبناء الجالية الأردنية في الكويت

f


الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، عدداً من أبناء الجالية الأردنية المقيمين في الكويت، وذلك في ختام زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة.

وعبّر سموه، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عن فخره واعتزازه بجهود أبناء الجالية الأردنية بالكويت، مؤكداً أنهم سفراء الوطن الذين يمثلونه خير تمثيل بما يحققونه من إنجازات في القطاعات المختلفة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

جلسة نقاشية حول العلاقات الأردنية العراقية

w

الفايز يتوقع دخل سياحي بقيمة مليار دينار في النصف الأول من 2022

620222155910114577044

يوم وظيفي في العقبة

55

الأردن بالمرتبة 32 عالميا بمؤشر شفافية الموازنة العامة

1

السفير الكويتي في عمّان : تشرفنا بزيارة ولي العهد

2687b717-fuqdj9ywaaiif59

ولي العهد يلتقي مستثمرين كويتيين

أخبار متعلقة
w

الخصاونة يفتتح برجا استثماريا في مشروع العبدلي

ee

الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

5202223154730677676207

الكرك : جلسة تعريفية بالمشاريع الاقتصادية والإنتاجية للشباب

w

مدير الإعلام العسكري : نشامى القوات المسلحة يواجهون حاليا حرب مخدرات

sssss

الأميرة بسمة تطلع على خدمات مركز الواحة في منطقة جبل بني حميدة

532217ad-df0d-4c07-a4ce-49f161de4d03

اتفاقية عمل بين القوات المسلحة وإدارة مهرجان جرش