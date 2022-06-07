ولي العهد يعبر عن فخره واعتزازه بجهود أبناء الجالية الأردنية في الكويت

الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، عدداً من أبناء الجالية الأردنية المقيمين في الكويت، وذلك في ختام زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة.



وعبّر سموه، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عن فخره واعتزازه بجهود أبناء الجالية الأردنية بالكويت، مؤكداً أنهم سفراء الوطن الذين يمثلونه خير تمثيل بما يحققونه من إنجازات في القطاعات المختلفة.

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