الخميس 23-03-2023
الوكيل الاخباري

صرف مستحقات مكرمة أبناء المعلمين الأسبوع المقبل

الصناعة والتجارة تؤكد تشدد رقابتها على الأسواق

وفاة واصابة بحادث تدهور شاحنة على طريق الـ 100

وفاة الفتى وليد الخوالدة والتربية تنعاه

أموال الضمان: إعادة تأهيل فندق كراون بلازا البتراء سيعزز جاذبية القطاع السياحي

التعامل مع 1366 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الحكومة تطرح عطاءين لشراء 440 ألف طن من مادتي القمح والشعير

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

التربية تنعى وفاة المعلمة مريم عساسفة

فلكي عربي يكشف عدد أيام رمضان 2023

الخميس، 23-03-2023 12:33 م

بحث التعاون بين العلوم والتكنولوجيا ومعهد وولتر ريد الأميركي

JUST


الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، خلال لقائه وفد معهد وولتر ريد العسكري الأميركي، سبل تنمية وتطوير مجالات التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين، والتعاون في مجال مكافحة الأمراض السارية، والسيطرة على الأمراض المعدية المنتقلة.

اضافة اعلان


ويأتي اللقاء الذي حضره مدير مركز التقانات الحيوية الدكتور سعيد جرادات، في سياق متابعة التواصل بين الجانبين لخاصة وأن الجامعة تعتبر شريكا رئيسيا لمعهد وولتر ريد البحثي التابع للجيش الأميركي الذي يعنى بأنشطة متعلقة بمكافحة الأمراض والتأسيس لمشاريع علمية بحثية مشتركة من خلال المركز، وكليات الطب والطب البيطري والزراعة.


وقال الدكتور السالم، إن اختيار جامعة العلوم والتكنولوجيا لتكون شريكة لمعهد والتر ريد، هو استكمال لمشروع تطوير التعليم والدراسات والبحث العلمي الذي أسست له الجامعة، وأن هذه الشراكة الإستراتيجية تمثل خطوة جديدة نحو المزيد من التعاون مع المؤسسات العلمية في الولايات المتحدة الأميركية.


بدورهم، عرض أعضاء الفريق برئاسة الدكتورة كارن باترسون، أبرز المشاريع التي يقدمها معهد وولتر ريد التي تعنى بالاهتمام بالأمراض المعدية والمشتركة حول العالم.


وأشادت الدكتورة باترسون، بالمستوى الرفيع للجامعة وسمعتها المتميزة والإنجازات التي حققتها على المستوى الدولي، داعية وأعضاء الوفد المرافق لها إلى المزيد من التعاون بين الجانبين.


وجال الوفد الضيف في عدد من مرافق الجامعة البحثية والتدريبية أبرزها مركز الأميرة هيا للتقانات الحيوية، وكليتي الطب والطب البيطري، ومركز الدراسات الدوائية وعمادة البحث العلمي ومستشفى الملك المؤسس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5 (2)

صرف مستحقات مكرمة أبناء المعلمين الأسبوع المقبل

1679565623411

الصناعة والتجارة تؤكد تشدد رقابتها على الأسواق

WhatsApp Image 2023-03-23 at 1.00.14 PM

وزير الأشغال: حلول هندسية لضمان السلامة المرورية على طرق المملكة

641c3004eca90

وفاة واصابة بحادث تدهور شاحنة على طريق الـ 100

999999999

وفاة الفتى وليد الخوالدة والتربية تنعاه

cf6b6475-a0ab-43c7-b39d-c2800b3c758d

أموال الضمان: إعادة تأهيل فندق كراون بلازا البتراء سيعزز جاذبية القطاع السياحي

أخبار متعلقة
0L5A0179

تحويلات على طريق المطار من صباح الجمعة وحتى مساء السبت

plant-for-the-earth-royalty-free-image-1635783818-1024x576

مبادرة لزراعة أشجار داخل المناطق الحرة والتنموية

bngh

المياه تستكمل حملة "إن كنت عالبير.. اصرف بتدبير" في المفرق

1677066007185

أبو السمن يوجه بإيجاد حلول مرورية على طريق "نزول صافوط"

WhatsApp Image 2023-02-22 at 2.55.11 PM

الملك يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي

63f5e121b473e

الأردن ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر