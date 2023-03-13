ارتفاع معدل التضخم في المملكة لشهر شباط الماضي 4.25%

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من عام 2023 ليصل الى 108.32 مقابل 103.90 لنفس الشهر من عام 2022 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.25%.

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وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 31.82%، الأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 10.39%، الثقافة والترفية بنسبة 10.37%، الزيوت والدهون بنسبة 9.52% والمطاعم والفنادق بنسبة 9.50%.



وعلى المستوى التراكمي بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للشهرين الأولين من هذا العام 107.97 مقابل 103.81 لنفس الفترة من عام 2022 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.01%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 31.82%، الأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 10.41%، الثقافة والترفية بنسبة 10.39%، المطاعم والفنادق بنسبة 9.48%، والزيوت والدهون بنسبة 9.46%.