ولي العهد ينشر فيديو تلبيته دعوة الحاجة ترفة عبيدات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشر سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، فيديو خلال تلبيته دعوة الحاجة ترفة عبيدات (أم مهند) لزيارة منزلها في قرية حرثا شمال مدينة إربد.



وقال سموه تعليقا على الفيديو الذي نشره عبر انستغرام، "من أمهاتنا وجدّاتنا الطيبات نستمد البركة ومن حكمتهن وبرضاهن نستنير في دروب الحياة. شكرا للخالات اللواتي استقبلنني في إربد وزينَّ كتفيّ بشماغنا المهدب وأدخلن الفرحة على قلبي بأهازيجنا الأردنية الجميلة الأصيلة".

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