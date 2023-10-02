الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

القضاء ينظر في أول قضيتي أخبار كاذبة روجت في الأردن

وزير الصحة : نماذج إلى أولياء امور طلبة المدراس بشأن المطعوم

الأردن يدين انتهاكات المتطرفين في الأقصى

الهواري: الوزارة لاحقت جهتين أطلقتا معلومات مضللة عن حملة التطعيم

وزير الصحة يكشف حقيقة وفاة 15 طفلاً في بلد عربي بسبب المطاعيم

إعلان موعد تقديم طلبات الانتقال في الجامعات والتخصصات لمكرمة العشائر

الصحة العالمية عن الحملة الوطنية للتطعيم: المطاعيم أنقذت حياة الملايين حول العالم

الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق

الغذاء والدواء: لقاح MR آمن وعدم تسجيله لا يعني أنه غير موثوق

وزير الصحة: بدء حملة التطعيم ضد الحصبة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل ولا إجبار على المطاعيم

الإثنين، 02-10-2023 01:18 م

ولي العهد ينشر فيديو للاعب التنس شلباية

00


الوكيل الاخباري - نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، فيديو للاعب التنس عبدالله شلباية، بعد الإنجاز الكبير الذي حققه مساء أمس الأحد، بفوزه بلقب بطولة تشارلستون الأميركية ضمن بطولات الـ تشالنجر ذات الـ 75 نقطة.

اضافة اعلان


ونشر سمو ولي العهد عبر حسابه في الانستغرام الاثنين، فيديو يظهر لحظة فوز شلباية في المباراة النهائية على حساب الأمريكي أوليفر كروفورد، ويحتل بذلك المرتبة 374 ضمن رابطة اللاعبين المحترفين للتنس ATP.


وأصبح شلباية ( 19 عاماً) أول لاعب أردني يُحقق لقب ضمن بطولات التشالنجر للتنس.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1696246586048

القضاء ينظر في أول قضيتي أخبار كاذبة روجت في الأردن

مدرسة

وزير الصحة : نماذج إلى أولياء امور طلبة المدراس بشأن المطعوم

وزارة الخارجية

الأردن يدين انتهاكات المتطرفين في الأقصى

12202213195757696733495

الهواري: الوزارة لاحقت جهتين أطلقتا معلومات مضللة عن حملة التطعيم

5

وزير الصحة يكشف حقيقة وفاة 15 طفلاً في بلد عربي بسبب المطاعيم

M63A8346

إعلان موعد تقديم طلبات الانتقال في الجامعات والتخصصات لمكرمة العشائر

أخبار متعلقة
920232719523835122789

الملك يعزي 4 عشائر اردنية

image

ولي العهد: أجواء مميزة في مهرجان الهجن والشعر النبطي - فيديو

1

ولي العهد يتوج الفائزين بسباقات الهجن

ولي-العهد

ولي العهد يهنئ بالمولد النبوي

9202325205921311041028

الملك يعزي بالصحفي جمال حداد

2

ولي العهد لـ الأميرة سلمى: الأخت الحنونة نعمة من الله