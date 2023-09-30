الملك يعزي 4 عشائر اردنية



الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء بالمرحوم الدكتور كمال احمد محمد القضاة (ابو احمد) بمحافظة عجلون ، كما قدم التعازي بوفاة المرحوم محمد علي النوباني (ابو وائل ) بمحافظة العاصمة، والمرحوم زيد فريز(ابو اسامة ) والمرحوم نعمان ابراهيم الزيادات (ابو ابراهيم ) .



ونقل العيسوي، خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته. ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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