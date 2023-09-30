السبت 30-09-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : وفاة شخص بعيارات نارية والقبض على القاتل

تعرّف على أسعار المحروقات الجديدة حسب التنكة في الأردن للشهر القادم

الحكومة ترفع اسعار البنزين والسولار

وزارة التربية تدعو دفعة كبيرة لإجراء المقابلات الشخصية - اسماء

27 إشاعة صدرت بالاردن الشهر الحالي

تفاصيل المطعوم المنوي اعطاؤه لجميع طلبة المدارس بالأردن

الربط الكهربائي بين الأردن والعراق جاهز وانطلاق التيار خلال أيام

هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتباراً من الأحد

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عرس الحمدانية في العراق إلى 107 قتلى

الطيران المدني يكشف حقيقة تعليق رحلات جوية الى الاردن

السبت، 30-09-2023 01:42 م

الملك يعزي 4 عشائر اردنية

920232719523835122789


 
الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء بالمرحوم الدكتور كمال احمد محمد القضاة (ابو احمد) بمحافظة عجلون ، كما قدم التعازي بوفاة المرحوم محمد علي النوباني (ابو وائل ) بمحافظة العاصمة، والمرحوم زيد فريز(ابو اسامة ) والمرحوم نعمان ابراهيم الزيادات (ابو ابراهيم ) .

ونقل العيسوي، خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته. ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مديرية الامن العام

الامن العام : وفاة شخص بعيارات نارية والقبض على القاتل

file

تعرّف على أسعار المحروقات الجديدة حسب التنكة في الأردن للشهر القادم

المحروقات

الحكومة ترفع اسعار البنزين والسولار

التربية

وزارة التربية تدعو دفعة كبيرة لإجراء المقابلات الشخصية - اسماء

9202323164928979227124

27 إشاعة صدرت بالاردن الشهر الحالي

9202311125754471317207

تفاصيل المطعوم المنوي اعطاؤه لجميع طلبة المدارس بالأردن

أخبار متعلقة
920231821019688879252

الملك يعزي 3 عشائر اردنية

6

الملك يلتقي في نيويورك رئيسة كوسوفو

9202313163144970003470

الملك يعزي 4 عشائر اردنية

820232614613443196961

الملك يعزي عشيرة الصوراني

920239201627759480879

الملك يعزي عشيرة المعاني

8202327173851215563833

الملك يعزي 3 عشائر اردنية