هيئة النزاهة : 44 مقعدًا في الأردنية لتخصص الدبلوم العالي والماجستير في مكافحة الفساد

الوكيل الاخباري - قالت هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد إنَّ كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية بدأت باستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بأحد برنامجي الماجستير والدبلوم العالي في تخصصات الحوكمة ومكافحة الفساد، حيث بلغ عدد المقاعد 44 مقعدا.



وأضافت في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إنَّ الهيئة تثمن موقف الجامعة الأردنية واستجابتها للفكرة والتي تنسجم مع التوجه الإصلاحي التي أصبحت تتبناه الدولة كنهج لا حياد عنه في المئوية الثانية للمملكة.



وبينت الهيئة أن البدء بالتسجيل لهذين البرنامجين سيتيح الفرصة لقيادات الصف الأول والثاني من موظفي الدولة ولمن يرغب من المواطنين بزيادة معارفهم ومهاراتهم العلمية والعملية وتنمية قدراتهم للمساهمة في تعزيز قيم النزاهة والحاكمية الرشيدة وتجنب الوقوع في براثن الفساد المالي والإداري وكسب مفاهيم جديدة وممارسات فُضلى تنسجم وتعزز معايير النزاهة الوطنية لديهم.

اضافة اعلان