1.53 % انخفاض الفاقد الكهربائي على خطوط نقل الكهرباء العام الماضي

الوكيل الإخباري - قالت شركة الكهرباء الوطنية، إن نسبة الفاقد على خطوط نقل الكهرباء انخفضت إلى 1.53 % العام الماضي، مقارنة مع 1.72 % العام الذي سبقه.



وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه قد ارتفعت العام الماضي كمية الطاقة الكهربائية المشتراة من قبل الشركة من مصادر التوليد أو الاستجرار بنسبة 5.8 %، لتبلغ 20763.2 جيجا واط ساعة، مقابل 19618.8 جيجا واط ساعة خلال العام الذي سبقه.

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وبلغت كمية الطاقة المباعة من الشركة خلال العام الماضي نحو 20446.2 جيجا واط ساعة، مرتفعة من 19281 جيجا واط ساعة في العام 2021، كما صدّرت 191.5 جيجا واط ساعة.



وسجل حمل النظام الكهربائي العام الماضي زيادة بنسبة 6.3 %، ليبلغ 4010 جيجا واط ساعة مقارنة مع 3770 جيجا واط ساعة في العام 2021.