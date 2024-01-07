10.68 مليار دينار دفعها أردنيون عبر اي فواتيركم خلال 11 شهرا من 2023

الوكيل الإخباري - أصدرت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" تقريرها الشهري لأنظمة الدفع، بينّت فيه عدد حركات الدفع وقيمتها منذ بداية 2023 حتى شهر تشرين الثاني الماضي.

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وأوضح التقرير الذي اطلع عليه " الوكيل الإخباري" أن عدد الحركات التي تمت على نظام "اي فواتيركم" منذ بداية 2023 حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، وصلت إلى 47.56 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 10.68 مليار دينار أردني .



وأوضح التقرير أن عدد حركات الدفع والتحويل التي تمت عبر نظام "كليك"، "الصادرة من البنوك" وصلت إلى 26.15 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 4.48 مليار دينار أردني، ووصلت عدد الحركات بين نظام "كليك والمحافظ" 49.68 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 7.27 مليار دينار



وحول نظام المحافظ "جوموبي" بين التقرير أن عدد الحركات عبر النظام وصلت إلى 23.53 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 2.79 مليار دينار أردني.