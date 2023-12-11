وزيرة التنمية تعرض بملتقى الجزائر لجهود الاردن بمجال الحماية الاجتماعية

الوكيل الاخباري - قدمت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، عرضا لجهود الأردن في مجال الحماية الاجتماعية في الملتقى الدولي حول المكاسب والإنجازات الإجتماعية المنعقد حالياً في الجزائر.



وشددت بني مصطفى في بيان اليوم الاثنين، على أنّ الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني كان وما يزال، الداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأولى الحاضرة في وجدان كل أردني، من خلال جهود جلالته وجولاته الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية للأهل في قطاع غزة، ومن هنا جاءت توجيهاته بإرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة وافتتاح مستشفيين ميدانيين جديدين في خان يونس ونابلس.

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