الثلاثاء 12-12-2023
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قطر تبدي استعدادها للتعاون مع الأردن في مجال التنقيب عن النفط

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الثلاثاء، 12-12-2023 01:00 م

قطر تبدي استعدادها للتعاون مع الأردن في مجال التنقيب عن النفط

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الطاقة والثروة الدكتور صالح الخرابشة ووزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر المهندس سعد بن شريدة الكعبي أوجه التعاون الثنائي بين الأردن وقطر في مجال الطاقة والتعدين، وذلك على هامش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.اضافة اعلان


وأكد الوزير الخرابشة سعي المملكة الأرنية الهاشمية لتحقيق أمن التزود بالطاقة، لا سيما في ظل الأوضاع التي تعيشها الدول المجاورة، مشيرا الى أهمية تفعيل وتوثيق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة والتعدين.

واستعرض الخرابشة خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والثروة المعدنية والتي تسعى الأردن لتسويقها للمستثمرين المهتمين، لافتا الى الإنجازات المتحققة في قطاع التعدين في الأردن خلال السنوات السابقة.

من جانبه رحب الكعبي بالتعاون الأردني القطري في مجال الطاقة والثروة المعدنية، مؤكدا على أن شركة قطر للبترول على أتم الاستعداد للتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لبحث سبل التعاون في مجال التنقيب عن النفط.

ويشارك الخرابشة في فعاليات مؤتمر الطاقة العربي المنعقد في الدوحة تحت شعار" الطاقة والتعاون العربي" خلال الفترة من 11-12 كانون الأول، تحت رعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبمشاركة وفود رسمية من جميع الدول العربية بالإضافة إلى مجموعة من كبار المسئولين والشخصيات، ونخبة من الباحثين والمختصين بشؤون البترول والطاقة في المؤسسات العربية والدولية إلى جانب منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " التي تنظم المؤتمر.

 




 

 


 

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