11.7 مليون دينار دفعها أردنيون عبر أي فواتيركم خلال 3 أشهر

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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بينت الأرقام الرسمية، أنه سجل تفعيل 11 مليون و670 ألف حركة عبر نظام إي فواتيركم الخاص بتحصيل الفواتير خلال الربع الثاني من 2023، وبقيمة مالية بلغت 2 مليون دينار و 814 ألف دينار .وأشارت الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن إجمالي عدد مستخدمي النظام خلال الربع الثاني في الأردن وصل الى 3 مليون و810 الاف، وبنسبة زيادة وصلت الى 2.2% بالمقارنة مع الربع الأول.وتربعت المدفوعات الرقمية عبر النظام على طريقة الدفع لتشكل ما نسبته 84.1% من إجمالي حركات الدفع، مقابل 15.9% كان دفعا نقدياً.