الأحد 25-06-2023
الوكيل الاخباري

الملك يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى

تعديل موقع محطة الترخيص المتنقل ليوم غدٍ

الخدمات الطبية الملكية تنهي معاناة طفل ابتلع جسم غريب

أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي والمسالخ والحدائق في عيد الأضحى

لليوم الثاني.. اشتباكات عنيفة في السودان بين الجيش والدعم السريع

الغذاء والدواء تنشر آلية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

التربية: تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" ستكون عبر طريقتين

بشر الخصاونة في اجازة خاصة وكريشان رئيساً للوزراء بالوكالة

وفاة سيدة بحادث دهس في عمان

23 فائزا بجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية

الأحد، 25-06-2023 04:40 م

وفد بلجيكي يطلع على تجربة القطاع الصحي الرقمية

تنزيل (1)


الوكيل الإخباري - اطلع وفد بلجيكي برئاسة السفير البلجيكي في الأردن سيرج ديكشن، على تجربة شركة الحوسبة الصحية في مجال التحول الرقمي للقطاع الصحي من خلال البرنامج الوطني "حكيم".

اضافة اعلان


وأشار الوفد إلى إمكانية توطيد علاقات التعاون بين البلدين، من خلال الاستفادة من خبرات الشركات البلجيكية العاملة في مجال التحول الرقمي ومنها شركة باركو البلجيكية.


واستمع الوفد خلال الزيارة إلى عرض تقديمي عن شركة الحوسبة، ودورها وأهدافها وأهم برامجها، وتسليط الضوء على برنامج "حكيم".


وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش، بعمق العلاقات الأردنية البلجيكية وحرص البلدين الصديقين على تطويرها، مبينا أن تأسيس الشركة في نهاية العام 2008، جاء ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في حوسبة القطاع الصحي، لدعم وتعزيز قطاع الرعاية الصحيّة في الأردن.


وبين أن الشركة ركزت جهودها لتنفيذ خططها في تدعيم وإعادة ترتيب آليات تدفق العمل في كل نقاط تعامل المواطنين مع القطاع الصحي، حيث أسهمت في رفع سوية إجراءات الرعاية الصحية وعلى كافة المستويات لتحسين تجربة المريض وتمكينه من خلال تطوير وإطلاق خدمات إلكترونية من الوصول إلى ملفه الطبي الإلكتروني، وطلب توصيل أدويته الشهرية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمراجعين في المنشآت الصحية، وكذلك تخفيض الإنفاق في القطاع الصحي.


وأعرب عن اعتزازه بجميع الإنجازات التي حققتها الشركة والتي كان لها تأثير مباشر في الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى من مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، لافتا إلى الدور المميز الذي تقوم به الشركة في عملية التحول الرقمي في القطاع الصحي والذي يخدم هدف الأردن في تعزيز مكانته على خارطة الرعاية الصحية العالمية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FzeRWYNaEAImMcQ

الملك يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى

ترخيص-متنقل

تعديل موقع محطة الترخيص المتنقل ليوم غدٍ

496410

مخالفة 9 منشآت غذائية في الزرقاء

1687696411722

دائرة الآثار تعقد دورة حول المراقبة والتقييم

1687697329427

دورة توعوية حول حقوق الإنسان

1687697834602

مدير الجمارك يطلع على سير العمل في جمرك حرة الزرقاء

أخبار متعلقة
1687259089170

وزير خارجية سان مارينو يشيد بالعلاقات الثنائية بين الأردن وبلاده

نانسي-2

وزيرة الشؤون القانونية تستقبل السفيرة السويدية

64871f95440aa

الملك يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية

182549Image1-1180x677_d

الهناندة: إيرادات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمت 400% في 20 سنة

WhatsApp Image 2023-06-05 at 12.03.45 PM

الوطني لحقوق الإنسان: الحق في بيئة سليمة يواجه تحديات وطنية وعالمية

64773de17bc4d

الملك يستقبل ملك ماليزيا في بيت الأردن