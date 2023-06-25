وفد بلجيكي يطلع على تجربة القطاع الصحي الرقمية

الوكيل الإخباري - اطلع وفد بلجيكي برئاسة السفير البلجيكي في الأردن سيرج ديكشن، على تجربة شركة الحوسبة الصحية في مجال التحول الرقمي للقطاع الصحي من خلال البرنامج الوطني "حكيم".

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وأشار الوفد إلى إمكانية توطيد علاقات التعاون بين البلدين، من خلال الاستفادة من خبرات الشركات البلجيكية العاملة في مجال التحول الرقمي ومنها شركة باركو البلجيكية.



واستمع الوفد خلال الزيارة إلى عرض تقديمي عن شركة الحوسبة، ودورها وأهدافها وأهم برامجها، وتسليط الضوء على برنامج "حكيم".



وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش، بعمق العلاقات الأردنية البلجيكية وحرص البلدين الصديقين على تطويرها، مبينا أن تأسيس الشركة في نهاية العام 2008، جاء ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في حوسبة القطاع الصحي، لدعم وتعزيز قطاع الرعاية الصحيّة في الأردن.



وبين أن الشركة ركزت جهودها لتنفيذ خططها في تدعيم وإعادة ترتيب آليات تدفق العمل في كل نقاط تعامل المواطنين مع القطاع الصحي، حيث أسهمت في رفع سوية إجراءات الرعاية الصحية وعلى كافة المستويات لتحسين تجربة المريض وتمكينه من خلال تطوير وإطلاق خدمات إلكترونية من الوصول إلى ملفه الطبي الإلكتروني، وطلب توصيل أدويته الشهرية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمراجعين في المنشآت الصحية، وكذلك تخفيض الإنفاق في القطاع الصحي.



وأعرب عن اعتزازه بجميع الإنجازات التي حققتها الشركة والتي كان لها تأثير مباشر في الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى من مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، لافتا إلى الدور المميز الذي تقوم به الشركة في عملية التحول الرقمي في القطاع الصحي والذي يخدم هدف الأردن في تعزيز مكانته على خارطة الرعاية الصحية العالمية.