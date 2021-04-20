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الثلاثاء، 20-04-2021 10:39 م

12 مخالفة بحق منشآت تجارية بمحافظة الزرقاء

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الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية صناعة وتجارة وتموين محافظة الزرقاء عماد البزور ان كوادر المديرية حررت خلال اليومين الماضيين 12 مخالفة بحق منشآت تجارية في مناطق مختلفة من الزرقاء أثناء جولاتها الرقابية والتفتيشية اليومية .
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وبين البزور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن 8 مخالفات سجلت بحق المنشآت التجارية لعدم التقيد بالبيع بالسقوف السعرية المحددة لمواد السكر والدجاج والزيوت، ومخالفتين لعدم إعلان الأسعار على المواد المعروضة للبيع، اضافة الى تحرير مخالفتين بحق مواطنين لعدم ارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية.

 




 

 


 

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