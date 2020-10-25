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الأحد، 25-10-2020 05:07 م

12 مخالفة دعائية لمرشحي الانتخابات النيابية في دائرة بدو الشمال

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الوكيل الاخباري - رصدت لجنة متابعة الدعاية الانتخابية في دائرة بدو الشمال الانتخابية 12 مخالفة منذ انطلاق الحملات الدعائية والإعلانية، وحتى اليوم الأحد، شملت مناطق الخالدية والصالحية السرحان ومدرسة الأمير عالية بالمفرق وطريق بغداد الدولي ودوار النعيمي، وفقا لرئيس لجنة انتخاب دائرة بدو الشمال الدكتور محمد الهرش.

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وقال الهرش، اليوم، إن المخالفات تعلقت بإلصاق منشورات دعائية على اللوحات الإرشادية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان بما يخالف تعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب واستخدام بعض المدارس والداووير في مناطق مختلفة.


وأضاف أن اللجنة تقوم يوميا بالكشف على كافة المناطق التابعة للدائرة للتأكد من تطبيق المرشحين والقوائم للتعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية، لافتا الى أن لجنة الانتخاب لديها لجنة تنسيقية برئاسة لجنة الانتخاب وعضوية مدوبين عن الأمن العام وقوات البادية الملكية والأشغال العامة والبلدية مهمتها إخطار مفوض القائمة أو المرشح بإزالة المخالفات حال وجودها وبخلاف ذلك سيتم إزالتها بقوة القانون.

 

وأكد الهرش أن المخالفات الجسيمة يتم إحاطة الهيئة المستقلة للانتخاب فيها بهدف اتخاذ كافة الإجراءات سواء أكانت إدارية أو قانونية بهدف المساواة بين كافة القوائم والمرشحين لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر دونما تمييز.

 

 

 

 

المصدر : بترا


 




 

 


 

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