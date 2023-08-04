الجمعة 04-08-2023
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الجمعة، 04-08-2023 06:51 م

120 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ تشغيله

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الوكيل الإخباري - قالت مدير عام المناطق التنموية المهندسة أروى الحياري، إن أعداد زوار تلفريك عجلون وصل قرابة 120 ألف زائر منذ تشغيله رسميا.

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وأضافت الحياري أن التلفريك أصبح يشكل وجهة سياحية بامتياز من السياح ورواده محليا وخارجيا، مشيرة إلى أن التلفريك يشهد إقبالا متزايدا لخوض رحلة عبر عرباته في أحضان الطبيعة الخلابة والميزات النسبية السياحية التي تمتاز بها محافظة عجلون.


وأكدت حرص إدارة المناطق التنموية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لرواد وزار المواقع السياحية ومتابعة كافة الملاحظات للنهوض بالقطاع السياحي والاستثمارات التي تحقق عائدا اقتصاديا ينعكس إيجابا على المحافظة .

 

 




 

 


 

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