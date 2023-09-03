الأحد 03-09-2023
الوكيل الاخباري

هيئة الطاقة للمواطنين: اتبعوا هذه الطرق لمنع ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

هام من الأمن العام لطلبة المدارس

126 مليون دولار صادرات إربد الشهر الماضي

تخصيص 75 قاضيا ومدعيا عاما للتحقيق والنظر بقضايا الجرائم الإلكترونية

الناجحون في الامتحان التنافسي للتعيين في وزارة التربية - اسماء

تصريحات هامة من النقد الدولي حول أسعار الفائدة

صدور إرادة ملكية سامية

تراجع أسعار الماس الخام في العالم

الملك يتقبل أوراق اعتماد سفراء عدة دول - صور

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية

الأحد، 03-09-2023 04:29 م

126 مليون دولار صادرات إربد الشهر الماضي

1693747886810


الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال آب الماضي 126 مليون دولار، مقارنة بـ 172 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

اضافة اعلان


وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان، في بيان اليوم الأحد، إن انخفاض صادرات المحافظة بنسبة 27 % يعود بالدرجة الأولى إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تأثر بها قطاع المحيكات، الذي يعد القطاع التصديري الأبرز وما نتج عن ذلك من تراجع للطلب.

وأشار أبو حسان، إلى أن صادرات مدينة الحسن الصناعية بلغت 119.6 مليون دولار من إجمالي صادرات المحافظة للشهر الماضي، ثم مدينة السايبر السيتي بحجم صادرات بلغ 5.5 مليون دولار، في حين توزعت باقي الصادرات على مناطق مختلفة في المحافظة.

ولفت إلى أن صادرات قطاع المحيكات والجلديات رغم تراجعه النسبي، إلا أنه بقي القطاع الأول بصادرات بلغت 115.4 مليون دولار، تلاه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بصادرات بلغت 4 مليون دولار، ثم قطاع المواد التموينية بصادرات بلغت 2.6 مليون دولار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202329102614803083643

هيئة الطاقة للمواطنين: اتبعوا هذه الطرق لمنع ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

506280

هام من الأمن العام لطلبة المدارس

1693748389283

النجار: جدارية الطفيلة تدون تاريخ الإنسان والمكان

66603

مجلس محافظة الطفيلة يبدأ بمشروع تدفئة المدارس

bk26_0

تخصيص 75 قاضيا ومدعيا عاما للتحقيق والنظر بقضايا الجرائم الإلكترونية

481837_8_1693739254

الناجحون في الامتحان التنافسي للتعيين في وزارة التربية - اسماء

أخبار متعلقة
1692015284083

حوارية في إربد تناقش تحديات مشاركة المرأة بسوق العمل

file

الصناعة والتجارة تنظم ورشة توعوية حول اتفاقيات التجارة الحرة