الصناعة والتجارة تنظم ورشة توعوية حول اتفاقيات التجارة الحرة

الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الأحد، بالتعاون مع بيت التصدير وغرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة اربد، ورشة عمل توعوية حول اتفاقيات التجارة الحرة وفرص زيادة الصادرات.

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وهدفت الورشة التي تعد ضمن سلسلة ورشات عمل تنظمها الوزارة تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تعد أحد الأدوات الهامة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إلى توعية قطاعات الأعمال باتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة وكيفية تعظيم الاستفادة منها.



وتم خلال الورشة عرض الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2023 – 2025، إضافة إلى عرض تفصيلي حول اتفاقيات التجارة الحرة، الثنائية ومتعددة الأطراف، التي يرتبط بها الأردن، وقواعد المنشأ التي يجب أن تحققها المنتجات الأردنية للدخول إلى أسواق هذه الدول، معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب.



كما تم التركيز على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقيات التبادل التجاري الحر مع عدد من الدول، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة "ال43افتا" واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية "أغادير"، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا وسنغافورة.