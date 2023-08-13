الأحد 13-08-2023
الوكيل الاخباري

وفاة طالب توجيهي قبل أيام من موعد النتائج في إربد

جامعات تُعلّق دوامها الوجاهي الاثنين - أسماء

الارصاد : هذه اعلى درجة حرارة سجلت في الاردن اليوم

خدام ينصح مزارعي الأغوار بالسقاية مبكرا وتجنب التسميد خلال الموجة الحارة

رقم قياسي .. كم بلغت درجة الحرارة بعمّان الساعة 1 ظهراً ؟

خبراء يتوقعون تجاوز الذهب عالمياً حاجز الـ2500 دولار قريباً

حملة للتوعية بآثار التدخين السلبي على الأطفال

شاهد : عاصفة غبارية في المفرق - فيديو

العطاءات الحكومية: 111 عطاء في قطاعات الصحة والتعليم والطرق

50 % ارتفاع مبيعات المكيفات بسبب موجة الحر (ممثل قطاع الكهربائيات)

الأحد، 13-08-2023 01:33 م

الصناعة والتجارة تنظم ورشة توعوية حول اتفاقيات التجارة الحرة

file


الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الأحد، بالتعاون مع بيت التصدير وغرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة اربد، ورشة عمل توعوية حول اتفاقيات التجارة الحرة وفرص زيادة الصادرات.

اضافة اعلان


وهدفت الورشة التي تعد ضمن سلسلة ورشات عمل تنظمها الوزارة تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تعد أحد الأدوات الهامة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إلى توعية قطاعات الأعمال باتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة وكيفية تعظيم الاستفادة منها.


وتم خلال الورشة عرض الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2023 – 2025، إضافة إلى عرض تفصيلي حول اتفاقيات التجارة الحرة، الثنائية ومتعددة الأطراف، التي يرتبط بها الأردن، وقواعد المنشأ التي يجب أن تحققها المنتجات الأردنية للدخول إلى أسواق هذه الدول، معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب.


كما تم التركيز على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقيات التبادل التجاري الحر مع عدد من الدول، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة "ال43افتا" واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية "أغادير"، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا وسنغافورة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2 (10)

وفاة طالب توجيهي قبل أيام من موعد النتائج في إربد

72023256617865879742

جامعات تُعلّق دوامها الوجاهي الاثنين - أسماء

سعر-الذهب-في-تركيا-اليوم-6101

انتعاش الطلب على ليرات الذهب .. وهذا سعر البيع !

317902_10_1612218126

خدام ينصح مزارعي الأغوار بالسقاية مبكرا وتجنب التسميد خلال الموجة الحارة

175419

إزالة بسطات تعيق حركة المرور والمشاة في إربد

image

صناعة الأردن: البلاستيك المدوّر مستقبل الصناعة الوطنية

أخبار متعلقة
1691846322744

غرفة الصناعة تدعو القطاع لاتخاذ الإجراءات المناسبة خلال موجة الحر

62023491813676167281

الحكومة تخفض اسعار الطحين الموحد ولا تغيير على سعر الخبز

2023_07_17_05_14_46

ورشة حول اتفاقيات التجارة الحرة بصناعة إربد

362279423_608043444835715_4172405449247856881_n

الحكومة تبحث مع قبرص تعزيز التعاون الاقتصادي

1690714017177

الدفعة الأولى من المتقدمين لليوم الوظيفي لصناعة اربد تلتحق بالعمل

1689355273939

الشمالي يؤكد أهمية تعزيز التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص