13 شكوى كسور بالشبكات وصلت وزارة المياه اليوم

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- قالت وزارة المياه والري، اليوم الخميس أن مركز العمليات بالوزارة تلقى 13 شكوى كسور بالشبكات منذ صباح اليوم.

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واكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة عمر سلامة إن الوزارة تتعامل مع الشكاوى الواردة اليها حول شبكات المياه فور وصولها، داعياً المواطنين إلى ارسال ملاحظاتهم على قسم الشكاوى المخصص.



جاء ذلك على ضوء شكوى وصلت الوكيل الاخباري بهدر كميات كبيرة من المياه في ظل انخفاض مستويات المياه في عدد من السدود المملكة وتراجع الهطول المطري والتغير المناخي وارتفاع نسب التبخر.

وكانت قد أفادت وزارة المياه في وقت سابق بأن نسبة فاقد المياه على مستوى المملكة وصلت إلى نحو 48 بالمئة، وفي بعض المحافظات 60 بالمئة، وفي عمّان 38 بالمئة، مبينًا أن التوسع السكاني الكبير الذي حصل في السنوات السبع الأخيرة رفع عدد المشتركين بنسبة 30 بالمئة.

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