155983 طالبا وطالبة يتقدمون اليوم لامتحان ' التوجيهي '

الوكيل الإخباري - يتقدم، الخميس، 155983 طالباً وطالبة لامتحان الثانوية العامة "توجيهي"، خلال جلستين، في يومه الخامس للفروع الأكاديمية والمهنية.

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وتبدأ الجلسة الأولى الساعة 10 صباحا، وسيتقدم فيها 155657 طالباً وطالبة، في حين تبدأ الجلسة الثانية الساعة 1 مساء وسيتقدم فيها 326 طالباً وطالبة، موزعين على: "79023 طالبا في الفرع الأدبي، 56956 في الفرع العلمي، 189 في الفرع الشرعي، 2702 في الفرع الزراعي، 6140 في الفرع الصناعي، 1980 في الفرع الفندقي، 7570 في فرع الاقتصاد المنزلي، 64 في فرع التعليم الصحي، 359 في الفرع المعلوماتي".



وسيتقدم المشتركون من الفروع العلمي والزراعي والاقتصاد المنزلي بامتحان في مبحث العلوم الحياتية، فيما يتقدم المشتركون من فروع الأدبي والشرعي بمبحث اللغة العربية (تخصص) الورقة الأولى ، فيما يتقدم الفرع الصناعي بامتحان في مبحث العلوم الصناعية والفرع الفندقي للامتحان في مبحث إنتاج الطعام وخدمته.



وبدأت في 24 حزيران/يونيو الحالي، أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2021، وسط إجراءات صحية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة 207283 مشتركا ومشتركة.

