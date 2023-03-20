167 سائحا رومانيا يصلون العقبة بطيران عارض تدعمه هيئة السياحة

الوكيل الإخباري- حطت في مطار الملك حسين الدولي في العقبة، اليوم الاثنين، طائرة سياح عارضة ضمن كبرى الشركات الرومانية تقل 167 سائحا من رومانيا، مدشنة بذلك جسرا جويا سياحيا لاستقطاب سياح إلى الأردن من رومانيا بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

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وقال رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة وزير السياحة والآثار مكرم القيسي في تصريح صحفي، إن تدشين هذا الخط السياحي بمعدل 11 رحلة حتى نهاية الموسم الحالي، يدعم استراتيجية الهيئة في زيادة أعداد السياح من خلال الطيران العارض للمملكة.



وأشار إلى أن استقبال الطائرة السياحية، في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة جميع المواقع السياحية والأثرية في المملكة، سيرفع أعداد السياح في المملكة.

من جهته، اكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن هذه الخطوة جاءت في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة لاستقطاب الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف، والمنتظمة من دول عدة إلى مطار الملك الحسين في العقبة بشكل مباشر، مشيرا إلى التعاون المثمر مع سلطة العقبة الاقتصادية ومطار الملك حسين الدولي.



ولفت عربيات إلى أن الهيئة تعمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران إلى مدينة عمان والعقبة مباشرة، والانطلاق منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، مبينا أن هذه الرحلات السياحية للمملكة من شأنها زيادة استقطاب أعداد السياح من رومانيا، بالإضافة إلى دول أخرى من قارة أوروبا.



وتابع، أن الهيئة حريصة على توفير تنافسية صحية في قطاع الطيران، وتسخيرها لتحفيز الاقتصاد من خلال جذب استثمارات مهمة وتنشيط السياحة للسوق الأردني، وهما عاملان حيويان لازدهار الاقتصاد الأردني، متوقعا أن يسهم تسيير هذه الخطوط في تنشيط الحركة السياحية إلى عمان والعقبة، وبقية المناطق السياحية في الأردن.