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الأربعاء، 08-05-2024 10:57 ص

أبو مرجوب: حقوق العاملين في المنصات الرقمية غائبة

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الوكيل الاخباري- قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد أبو مرجوب، إن العاملين في المنصات الرقمية يعملون بقطاع الاقتصاد غير المنظم؛ سيما أن غالبيتهم يعملون لحسابهم الخاص، والشريحة الأقل منهم يعملون بشكل منظم، "وهؤلاء أوضاعهم أفضل بالطبع، من الّذين يعملون لحسابهم الخاص، من حيث الحقول العمالية التي نص عليها قانوني العمل والضمان الاجتماعي". اضافة اعلان



وأضاف أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، أن حقوق العاملين في المنصات غائبة، و"تكاد تكون معدومة"، سواء من حيث بيئة العمل وشروطه، والحمايات التي نظمها قانون العمل، أو من حيث الشمول بالضمان الاجتماعي والاستفادة من التأمينات الاجتماعية التي يوفرها. مشيرا إلى أنه بموجب قرار التصنيف المهني الذي صدر في عام 2022، أصبحت النقابة هي من تمثل العاملين في هذا النشاط الاقتصادي. 


وأوضح، أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع هذا القطاع، والدفاع عن مصالح العاملين فيه وحقوقهم، وتنظيمهم نقابيا، مشيرا إلى أنه لا يمكن الشروع بإثارة نزاع عمالي لكل عامل على حدا، فالأمر يتطلب وجود مظلة أو إطار منظم للعمال، كالعاملين في تطبيقات النقل مثلا، حتى تتمكن النقابة من البدء بإجراءات تقديم المطالب العمالية، والشروع بعملية المفاوضة الجماعية وفق ما نص عليه قانون العمل.  


وتابع، النقابة مستعدة للتعاون مع جميع الجهات والأطراف بهدف التوصل إلى حلول من أجل ضمان حقوق العاملين في هذا القطاع"، وفق أبو مرجوب الذي بيًن أن المنصات الرقمية، أصبحت نشاطا اقتصاديا ومصدر رزق لشريحة واسعة من الشباب، حيث اتجهوا للعمل في البيئة الرقمية بسبب ارتفاع البطالة وقلة فرص العمل، وأصبحوا يعملون عبر الـ (أونلاين) وفي المهن المختلفة ومجال تقديم الخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 




 

 


 

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