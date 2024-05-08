تجارة الأردن تتوقع انخفاض أسعار الدواجن خلال 10 أيام

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

توقع ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو أن تشهد أسعار الدواجن انخفاضاً واضحاً خلال الـ 10 أيام القادمة بسبب وفرة المعروض مع اقتراب موعد اكتمال دورة حياة الصوص اللاحم .

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وأضاف عمرو لـ"الوكيل الاخباري" اليوم الأربعاء أن أسعار الدواجن يتحكم بها معادلة العرض والطلب، والتي ترتبط ايضاً بدورة حياة الصيصان اللاحمة، مشيراً إلى أن زيادة كميات المعروض سيخفض الأسعار.



وأوضح أن الأردن يصدر كميات وفيرة من الصوص اللاحم للدول المجاورة منها دول الخليج وأبرزها السعودية، منوها أن التصدير ساهم بقلة المعروض في الأسواق المحلية .



وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين حددت سقوف سعرية للدجاج الطازج بمقدار دينارين و 5 قروش للجملة ودينارين و 20 قرشا للمستهلك كما حددت سقوف سعرية لأسعار دجاج "النتافات" بواقع 170 قرشا للكيلو للمستهلك، و150 قرشا "باب المزرعة" و160 قرشا للموزعين.

